الطاقة النيابية تطالب بمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة

2021/06/07 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الإثنين، محافظة بغداد بمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة التي حددتها المحافظة”.وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح صحفي، إن “محافظة بغداد مسؤولة عن محاسبة اصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة التي تم تحديدها بعد تجهيزهم بمادة (الكاز) مجاناً، الا بعض ضعاف النفوس من اصحاب المولدات يستغلون …

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