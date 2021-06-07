دولة عربية تعلن دخولها في موجة رابعة من جائحة كورونا

2021/06/07 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس الدكتور أمان الله المسعدي، دخول تونس في موجة رابعة من جائحة كورونا.

وقال المسعدي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن عدد المرضى المقيمين في المؤسسات الصحية، تراجع إلى أقل من 2000، لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2200 مقيم، كما عبر خبراء الصحة في تونس عن توقعاتهم بحدوث موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، في نهاية شهر يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي إلى 12 ألفا و623 حالة وفاة.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وأستاذ الإنعاش الطبي أمان الله المسعدي، من أن توافد المواطنين بالخارج في فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسهم في تفشي الفيروس أكثر، مرجحا أن يحمل الوافدون معهم سلالات أخرى للفيروس.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في البلاد مازال خطيرا، وأن عدد ضحايا كورونا المقيمين في أقسام الإنعاش والعناية الفائقة مازال مرتفعا.

وحث طبيب الإنعاش المواطنين على التحلي بروح المسؤولية واتخاذ أقصى درجات التوقي من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق أن السلالة الأكثر انتشارا في تونس هي السلالة البريطانية بينما أحصت حالات معدودة للإصابات بالسلالة الجنوب إفريقية لمواطنين وافدين من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل على التقدم نحو إرساء مناعة جماعية ضد فيروس كورونا بتطعيم 5 ملايين شخص بعد انتهاء فصل الصيف.

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