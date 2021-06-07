كيف نتجنب الموت المبكر؟

2021/06/07 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن اخصائي القلب الألماني مارتن هالي، أن منظومة القلب والأوعية الدموية، هي مفتاح العمر الطبيعي للجسم، والشيخوخة تعتمد بصورة مباشرة على حالتها.

ويشير الأخصائي، إلى أن انفتاح الأوعية الدموية ومرونتها يساعد على إمداد جميع خلايا الجسم بالمواد المغذية، وفي حال انسدادها تتكون فيها تراكمات ضارة، تمنع عمل الدورة الدموية بصورة طبيعية.

وكشف الأخصائي سبعة "عوامل للشيخوخة" تؤثر سلبا في جسم الإنسان.



وأولها التغذية الصحية.



لأن السمنة تسبب تلف الجدران الداخلية للأوعية الدموية، فالأنسجة تطلق في مجرى الدم مواد تسبب الالتهابات.

ويضيف، الكوليسترول سيء أيضا لأنه يتراكم في الأوعية الدموية ويسبب "تصلبها".



والسكر يدمر الطبقة الواقية في الأوعية الدموية ويذيب الخلايا، وفي حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم يسبب الإجهاد، ويزداد خطر تمزق جدران الأوعية الدموية.

والعامل الأخير وفقا للأخصائي، هو التدخين.



لأن النيكوتين عند دخوله إلى الأوعية الدموية يدمر جدرانها الداخلية، ما قد يسبب نشوء الثقوب والندب.



كما أن التدخين والسمنة يمكن أن يسببا التهابات مزمنة في الجسم.

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