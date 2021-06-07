2021/06/07 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس مجلس الخدمة الاتحادي: المادة (12) من قانون الموازنة صريحة بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل

رئيس مجلس الخدمة: ننتظر استكمال الأعداد للمستفدين من هذه المادة بعد أن ترسلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمجلس الخدمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من رئيس مجلس الخدمة بشأن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من رئيس مجلس الخدمة بشأن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).