ثلاثية ايرانية تزيح البحرين عن وصافة مجموعة العراق

2021/06/07 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن المنتخب الايراني من الفوز على نظيره البحريني وبثلاثية نظيفة ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة لكاس العالم وكاس اسيا.وازاح المنتخب الايراني بهذا الفوز نظيره البحريني عن وصافة المجموعة الثالثة وبفارق الاهداف مع بقاء المنتخب العراقي متصدرا المجموعة./انتهى3

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