محمد رضا ال حيدر: وجود القوات التركية يمثل احتلالا ويجب ان تنسحب هذه القوات

2021/06/07 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعتبر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر وجود القوات التركية احتلالا ويجب ان تنسحب هذه القوات .وقال ال حيدر في تصريح متلفز :"ان ما يحصل في حدود الاقليم يمثل تصعيدا خطيرا من قبل الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني .واضاف :"ان الدستور العراقي لا يسمح بوجود لاجئين ولديهم جناح مسلح على الاراضي العراقية ".وتابع انه ينفي بشكل قاطع وجود اي اتفاق مع تركيا وعليها ان لا تستغل ظرف العراق الحالي ,مضيفا انه لا توجد اي اتفاقيات مع تركيا وهناك فقط تفاهمات مؤقتة ومشروطة".وقال :" على الحكومة المركزية وقيادة البيشمركة التنسيق حيال ما يحصل من احتلال تركي "./انتهى2

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