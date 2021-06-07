2021/06/07 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الاثنين، على ضرورة التزام الدوائر بالخطة الحكومية وتطبيق البرنامج الإلكتروني لإنجاز المعاملات الكمركية في المنافذ كافة. وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “الوائلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المنافذ يؤكد على تطبيق البرنامج الإلكتروني لإنجاز المعاملات المركز الخبري الوطني.

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