فحوى اجتماع بافل طالباني مع ماثيو تولر

2021/06/07 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل طالبانى الرئيس المشترك للاتحاد الوطنى الكوردستاني يوم الاثنين، في بغداد، ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق.

وخلال اللقاء الذى حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطنى الكوردستاني، تم تبادل الآراء حول المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية، والعلاقات بين اقليم كوردستان والعراق، مؤكدين على حل سلمي للمشكلات العالقة.

فيما يتعلق بالعلاقات بين الاقليم و بغداد، و آلية تنفيذ قانون الموازنة و الاتفاقات الثنائية، شدد وفد الاتحاد الوطنى الكوردستاني على ادامة المباحثات البناءة من أجل حل مشكلة موازنة الاقليم حلا جذريا و اعلن الوفد أن الاتحاد الوطنى الكوردستاني يساند المساعى التى تهدف لانجاح عملية السلام و الوئام و شدد ايضا على اعادة بناء الثقة والحوار الوطنى ، وادارة البلد بمشاركة الجميع و بأن نكون شركاء حقيقيين فى انجاح تجربتنا.

واشار وفد الاتحاد الوطنى الكوردستاني الى أن الاتحاد لعب دورا ايجابيا لحل المشاكل بين الاقليم و بغداد بالطرق السلمية و الوصول الى هذه المرحلة التي تبعث على التفاؤل.

زيارة وفد الاتحاد الوطنى الكوردستاني رفيع المستوى الى بغداد تحمل فى طياتها رسالة مفادها التعايش و التفاهم على مجمل القضايا و بأن المصالح المشتركة تلزمنا بأن نتجاوز جميعا الخلافات و نحولها الى نقاط مشتركة للتغلب على التحديات.

المجتمعون اكدوا، على وحدة صف الاطراف السياسية ووفد الاتحاد الوطنى الكوردستاني اكد بان الاتحاد ماض على دربه من أجل الوصول الى وحدة وطنية و بالاخص فى بغداد و شدد على العمل كفريق واحد من اجل الابقاء على موقع الاقليم قويا و العمل على تحقيق حقوقنا القومية.

وفي اللقاء ايضا، تحدث بافل طالبانى عن الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقى واعلن أن الاتحاد الوطنى الكوردستاني يساند انتخابات حرة ونزيهة فى موعدها المحدد و يعمل جاهدا لايجاد ارضية صلبة لها ليصبح عاملا للسلام و الاستقرار ، وليس للتفرقة و تردى الاوضاع.

وبالمقابل أكد السفير الامریکي مساندة مساعى الاتحاد الوطنى الكوردستانى و استمرار التعاون والتنسيق مع اقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia

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