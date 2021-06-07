لماذا يسالون السيد السيستاني (دام ظله)؟

2021/06/07 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

استهداف الدين الاسلامي من قبل الافكار

المستحدثة التي لا مبادئ لها وشغلها

الشاغل التهكم والتهجم على الدين

الاسلامي تحت ذريعة التطور والقضاء على

التخلف فتحسن اختيار الادوات المادية

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