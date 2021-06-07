ايران تكتسح البحرين بثلاثية نظيفة وتحل ثانيا بعد العراق بفارق نقطتين

2021/06/07 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز منتخب ايران للمركز الثاني في

المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن

منتخبنا المتصدر بعد فوزه على البحرين

بثلاثية نظيفة.

وسجل نجم المنتخب الإيراني سردار آزمون

هدفين لبلاده في الدقيقة الرابعة

والخمسين،

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