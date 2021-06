وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى بايدن وبلينكن: لا تتعاملوا معنا كما فعل ترامب!

2021/06/07 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة إلى كل من الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، دعاهم فيها إلى التوقف عن استخدام ذات السياسة، التي اعتمد عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ظريف في تدوينة على "تويتر"، الاثنين، إن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يواصلان الاعتماد على سياسة ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لمساومتها، مضيفا: "لكن هذه السياسة هي ذات السياسة التي كان يعتمد عليها الرئيس السابق ووزير خارجيته مايك بومبيو".

It remains unclear whether @POTUS and @SecBlinken are ready to bury the failed “maximum pressure” policy of Trump and @mikepompeo, and cease using #EconomicTerrorism as bargaining “leverage”.Iran is in compliance with the #JCPOA.



Just read paragraph 36.Time to change course.

— Javad Zarif (@JZarif) June 7, 2021

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بايدن ووزير خارجيته مستعدَين للتخلي عن السياسة الفاشلة للرئيس السابق".

ولفت ظريف إلى أن سياسة الرئيس السابق التي يواصل استخدامها بايدن تعتمد على ممارسة ما وصفه بـ "الإرهاب الاقتصادي" لمساومة إيران على الاتفاق النووي، الذي لا تزال طهران تتمسك به.

