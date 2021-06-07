2021/06/07 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاثنين، عن ما جرى في استضافة اللجنة لثمان جهات رسمية. وذكرت التميمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما المحاور التي جرت مناقشتها في استضافة اللجنة المالية للجهات التالية: ١- وكيل وزير المالية ٢- رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ٣- مدير عام عقارات الدولة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماجدة التميمي: قرارات بشأن تعيين الأوائل والإجازات المتراكمة ومكافآت نهاية الخدمة first appeared on النور نيوز.

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