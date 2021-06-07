الأمن النيابية: سنجري زيارة إلى زاخو والعمادية للاطلاع على القصف التركي الأخير

2021/06/07 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، بغداد وأربيل إلى الاتفاق على آلية منع التوغلات التركية، فيما أشارت إلى أنها ستجري زيارة إلى زاخو والعمادية للاطلاع على القصف الأخير.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجانب التركي أنشأ قاعدة بعمق 15 كيلومتر بالأراضي العراقية باتجاه بعشيقة"، مبينا أنه "لا توجد تفاهمات بين العراق وتركيا تتيح لها انشاء قواعد عسكرية".

وأضاف "سنزور زاخو والعمادية للاطلاع على القصف الأخير"، داعيا "بغداد وأربيل للتباحث والاتفاق على الية لمنع التوغلات التركية".

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