2021/06/07 | 22:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تدعو لعدم منع نقل البيض بين المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تدعو لعدم منع نقل البيض بين المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).