طعن وجرحى وفيديو للواقعة.. الشرطة تعتقل المهاجم

2021/06/07 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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القت السلطات السعودية القبض على شاب اعتدى على عناصر الأمن والحراسة في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام شرقي السعودية، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح.

وتداول شهود الواقعة فيديو للحادث، وقالوا إن الشاب هاجم عناصر حراسة ذلك المركز بعد ما طلبوا من سيدة وابنتها إبراز تطبيق "توكلنا" على هاتفيهما ما تسبب بإصابة ثلاثة حراس ببعض الجروح.

لاحقا أفاد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بإصابة شخص من "أرباب السوابق" والقبض عليه بعد مبادرته بالتهجم بسلاح أبيض على رجل أمن أثناء مباشرته في إجراءات ضبط مخالفة لائحة الحد من التجمعات.

وقال المتحدث إن أحد المواطنين بادر بالتهجم على رجل الأمن وإصابته بالسلاح الأبيض مما اقتضى السيطرة على الموقف والقبض على "المخالف" بعد إصابته بجروح في ساقه ونقله إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن حالة ذلك الرجل مستقرة وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتوكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم تطوير هذا التطبيق من قبل مركز المعلومات الوطني حيث يوفر كمية كبيرة من المعلومات بشكل مباشر ويساهم في وقت مبكر الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في حال ظهور أعراض العدوى.

ولا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالذهاب إلى مقار عملهم أو مراكز التسوق والترفيه في حال لم يحملوا تطبيق توكلنا على هواتفهم وإبرازه عند الطلب.

فيديو..

شاب في أحد مجمعات الدمام يعتدي بالضرب والطعن لـ 3 من رجال الحراسات الأمنية؛ بسبب طلب أحدهم من أم وابنتها إبراز تطبيق #توكلنا.(صحيفة سبق) pic.twitter.com/kq7WPVLqUl

— Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 7, 2021

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