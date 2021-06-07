طقس العراق.. رياح السموم على الابواب ودرجة الحرارة تصل الى الـ 50

2021/06/07 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، وصول رياح السموم (البوارح) الى العراق قريبا.

وقال عطية في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، ان "نهاية الاسبوع الحالي ستشهد موجة حارة تتضمن ارتفاعا بدرجات الحرارة لتصل الى 50 درجة مئوية في مدن الجنوب، واقل قليلا في باقي المدن".

واوضح، ان "رياح البوارح هي رياح موسمية تهب كل بداية موسم صيف من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون شديدة الجفاف، تنشط على فترات وهذا النشاط والهدوء يستمر 40 يوما يبدأ من بداية حزيران، ما يتسبب عنه اثارة الغبار والاتربة نهارا".

وتابع، انه "تصل سرعة رياح البوارح أحياناً خلال النهار إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في الحالات الشديدة، وتسيطر على وسط وجنوب العراق والكويت وشمال شرق السعودية، وتصل حتى الامارات".

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