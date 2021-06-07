العملية إرهابية.. الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل استهداف أحد ضباط جهاز المخابرات الوطني

2021/06/07 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: استهداف أحد ضباط جهاز المخابرات الوطني عمل إرهابي جبان

اللواء رسول: تم استهداف الضابط أثناء خروجه من منطقة البلديات

اللواء رسول: العملية الإرهابية تمت بإطلاق نار من سيارة نوع "بيك اب" باتجاه الشهيد العقيد نبراس الفيلي

اللواء رسول: الفقيد كان يعمل بمهنية ووطنية وما تعرض له عمل غادر وجبان

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