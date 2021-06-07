رئيس لجنة الامن النيابية: وجود القوات التركية داخل الاراضي العراقية احتلال يجب انهاؤه

2021/06/07 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعتبر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر وجود القوات التركية داخل الاراضي العراقية احتلالا يجب انهاؤه .وقال ال حيدر في تصريح متلفز :"ان ما يحصل داخل حدود اقليم كردستان يمثل تصعيدا خطيرا من قبل الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني .واضاف :"ان الدستور العراقي لا يسمح بوجود لاجئين ولديهم جناح مسلح على الاراضي العراقية ".ونفى بشكل قاطع وجود اي اتفاق مع تركيا بل هناك فقط تفاهمات مؤقتة ومشروطة مؤكدا ان عليها ان لا تستغل ظرف العراق الحالي , ".وقال :" على الحكومة المركزية وقيادة البيشمركة التنسيق حيال ما يحصل من احتلال تركي ".وبين ال حيدر انه, لا يوجد اي تعاون استخباري بين العراق وتركيا يخص ملاحقة مقاتلي حزب العمال , مضيفا انه "يجب ان تتوقف الحكومة التركية عن القتال وفسح المجال امام مساعي الحكومة العراقيية بايجاد الحلول./انتهى2

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