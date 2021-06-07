2021/06/07 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، استشهاد العقيد نبراس فرمان الفيلي، ضابط ومعاون مدير دائرة في جهاز المخابرات العراقية والذي اغتيل في بغداد، يوم الاثنين 2021/6/7.

وجاء في بيان المركز، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " باسم السيدة رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع كوادر واعضاء المركز نتقدم بالتعازي والمواساة للسيدة وداد رجب عضو في مركزنا لاستشهاد ابن عمها ( العقيد نبراس فرمان الفيلي ) ضابط ومعاون مدير دائرة في جهاز المخابرات العراقية، الذي طالته الأيادي الغادرة اليوم من قبل مسلحين مجهولين الهوية، سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

PUKmedia بغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيمات بغداد تنعى استشهاد العقيد نبراس الفيلي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيمات بغداد تنعى استشهاد العقيد نبراس الفيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).