مجلس الخدمة الاتحادي يصدر توضيحاً بشأن الدرجات الوظيفية

2021/06/07 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الاثنين، أن المجلس بانتظار استكمال الاعداد بشأن توفير الدرجات الوظيفية.

وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “المادة (12) من قانون الموازنة صريحة بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.

وأضاف “ننتظر استكمال الأعداد للمستفدين من هذه المادة بعد أن ترسلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمجلس الخدمة”.

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