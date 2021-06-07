يحيى رسول عن اغتيال الضابط فرمان: ’العملية الإرهابية’ تمت بإطلاق نار من سيارة نوع ’بيك اب’

2021/06/07 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

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الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: استهداف أحد ضباط جهاز المخابرات الوطني عمل إرهابي جبان

اللواء رسول: تم استهداف الضابط أثناء خروجه من منطقة البلديات

اللواء رسول: العملية الإرهابية تمت بإطلاق نار من سيارة نوع "بيك اب" باتجاه الشهيد العقيد نبراس الفيلي

اللواء رسول: الفقيد كان يعمل بمهنية ووطنية وما تعرض له عمل غادر وجبان

اللواء رسول: التحالف الدولي جاء بطلب من العراق لمساعدته في محاربة عصابات داعش

اللواء رسول: الى الآن هناك تنسيق ما بين القوات الامنية والتحالف الدولي بشأن المعلومات الاستخبارية والاسناد الجوي

اللواء رسول: نعمل حاليا على استكمال قدرات الدفاع الجوي

اللواء رسول: نركز على التسليح والتدريب في بناء قدراتنا العسكرية

اللواء رسول: ما زلنا بحاجة الى المستشارين والتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف لمواجهة ما تبقى من داعش

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