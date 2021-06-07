2021/06/07 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلاونزا الطيور في محافظة البصرة، وفيما بينت أن المرض سجل في عدد من المواقع وحدث تهويل إعلامي غير مبرر، دعت لعدم منع تنقل بيض المائدة والدجاج بين المحافظات.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “انتقال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: بيض المائدة والدجاج في أمان وندعو لعدم منع تنقلهما بين المحافظات first appeared on النور نيوز.

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