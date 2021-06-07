2021/06/07 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الزراعة، الاثنين، الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلونزا الطيور في محافظة البصرة، وفيما بينت أن المرض سجل في عدد من المواقع وحدث تهويل إعلامي غير مبرر، داعية لعدم منع تنقل بيض المائدة والدجاج بين المحافظات.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية، إن “انتقال مرض انفلونزا الطيور إلى البصرة يعود الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تحدد الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلونزا الطيور في البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تحدد الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلونزا الطيور في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).