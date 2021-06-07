2021/06/07 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري نقاشا موسعا خلال لقائه المقرر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع المقبل.وأوضح أن “النقاش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسبوع المقبل..



بايدن وأردوغان سيناقشان بعض الخلافات الثنائية في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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