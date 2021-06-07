2021/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتصالات أمريكية ومصرية وراء الغاء المسيرة المقلقة في القدس القاهرة – مصطفى عمارة القدس – الزمان كشف مصدر دبلوماسي في القاهرة في تصريحات خاصة للزمان أن مصر أجرت في الساعات الأخيرة اتصالات عاجلة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية لمنع مسيرة الإعلاميين الإسرائيليين إلى القدس والمسجد الأقصى التي علقت فعلاً . أعلنت الشرطة الإسرائيلية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف على الأسماء وليس العدد يعرقل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف على الأسماء وليس العدد يعرقل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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