خلاف‭ ‬على‭ ‬الأسماء وليس‭ ‬العدد‭ ‬يعرقل‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬

2021/06/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصالات‭ ‬أمريكية‭ ‬ومصرية‭ ‬وراء‭ ‬الغاء‭ ‬المسيرة‭ ‬المقلقة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ القاهرة‭ ‬–‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ القدس‭ – ‬الزمان كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أجرت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬عاجلة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬والإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمنع‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬فعلاً‭ . ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ […]

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