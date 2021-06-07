البرلمان العراقي يعتزم تقديم توصيات الى الحكومة للرد على الاعتداءات التركية - عاجل

2021/06/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مهي تقي امرلي، اليوم الاثنين، عن قرب عقد اجتماع نيابي من أجل تقديم توصيات للحكومة العراقية للرد على الاعتداءات التركية على سيادة العراق.

وقال امرلي لـ(بغداد اليوم)، ان "الاعتداءات التركية تتزايد يوم بعد يوم بسبب الصمت الحكومي المواقف الحكومية المخزية التي لا تتناسب حجم الاعتداءات التركية والعدوان على سيادة العراق ومحاولات جعل العراق ارضا للصراع المسلح".

وبين ان "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سوف تعقد اجتماع خاص وموسع خلال الايام القليلة القادمة لغرض مناقشة العدوان التركي وكذلك من اجل تقديم توصيات للحكومة العراقية للرد على الاعتداءات وهذه التوصيات سوف نعمل على تصويت البرلمان حتى تكون ملزمة التطبيق للحكومة، دون اي تسويف ومماطلة".

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