صحة الكرخ تشدد على ضرورة حماية المنشآت الطبية

2021/06/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شدد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف القوات الامنية الجهود لحماية المنشآت الطبية.

وقال بيان لصحة الكرخ، ان "الحجامي تفقد المركز الصحي في هور رجب الرئيسي التابع لقطاع الدورة للرعاية الصحية الاولية وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين".

واضاف، ان "الحجامي اكد خلال الزيارة على اهمية الالتزام بالعمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية رغم حصول بعض الحوادث والاعتداءات داخل المؤسسات الصحية".

وشدد على ضرورة "تكثيف الحماية لتلك المؤسسات من قبل القوات الامنية وحماية المنشآت وذلك على اثر الحادث الذي حصل في المركز".

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