2021/06/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

احتفل نادي فانكوفر الكندي، الذي يلعب لصالحه اللاعب العراقي المحترف، علي عدنان، بهدف المنتخب العراقي الثالث على منتخب كمبوديا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، والذي سجله عدنان من ضربة جزاء.

وقال النادي في حسابه الرسمي على منصة (تويتر)، ان "عدنان لاعب النادي سجل الهدف الثالث من ضربة جزاء على الفريق الكمبودي، حيث فاز الفريق العراقي باربعة اهداف لهدف واحد".

واضاف، ان "الفريق العراقي سيلعب يوم الجمعة المقبلة امام هونغ كونغ".

ونشر النادي فيديو يظهر فيه عدنان بلباس المنتخب العراقي وهو ينفذ ضربة الجزاء الناجحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كندي يحتفل بهدف علي عدنان على منتخب كمبوديا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كندي يحتفل بهدف علي عدنان على منتخب كمبوديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).