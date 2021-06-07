مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري في ذي قار

2021/06/07 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، مساء اليوم، في قضاء سوق الشيوخ/ في ذي قار".

وأضاف المصدر أن "النزاع اسفر حتى الان عن قتيل واحد وإصابة 3 أشخاص بجروح".

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