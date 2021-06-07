الصحة العالمية: تفاوت صارخ في الحصول على لقاحات كورونا

2021/06/07 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين، إن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات "كوفيد - 19" أدى إلى ظهور "جائحة ذات مسارين" تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية، بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها، مجدداً نداء التبرع بالجرعات.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي من جنيف "نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد...



بعد ستة أشهر من تلقي أولى لقاحات (كوفيد – 19) الأولى، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44 في المائة من جرعات العالم.



وأعطت البلدان المنخفضة الدخل 0.4 في المائة فقط.



الشيء الأكثر إحباطاً بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ أشهر".

PUKmedia عن وكالات

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