2021/06/07 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.وقال المصدر، إنه “تم إطلاق سراح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي؛ لعدم كفاية الأدلة”.وفي 26 أيار، اعتقلت قوة أمنية بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف، قائد عمليات الانبار للحشد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق سراح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي first appeared on النور نيوز.

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