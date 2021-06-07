الإطاحة بقيادي كبير لدى داعش في الموصل

2021/06/07 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، الاطاحة بالإرهابي المكنى “ابو الياس” المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت بتنظيم داعش الارهابي غربي نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتنسيق معلوماتي مشترك مابين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة …

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