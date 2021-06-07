القبض على 4 متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

2021/06/07 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية، الاثنين، من القاء القبض على 4 متهمين بالتزوير والسرقة والجريمة الاقتصادية ببغداد. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومن خلال ورود معلومات من مكتب إجرام الغزالية ألقت القبض على احد المتهمين …

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