قوة أمنية تطيح بالمسؤول الإداري لـ’فرقة عين جالوت’ لدى داعش غربي نينوى

2021/06/07 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على ما يسمى "المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت" التابعة لتنظيم داعش.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، أنه "بتنسيق معلوماتي مشترك مابين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣، تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ (فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة بعد ان جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه".

وأشار الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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