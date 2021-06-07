حديث هشام جعيّط عن الأمة الثقافية - عبدالله تركماني

2021/06/07 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني ركّز فقيدنا هشام جعيّط في كتاباته على دور العامل الثقافي في الوجود العربي، بل أنه يتحدث عن " أمة ثقافية ".



وفي هذا الإطار يؤكد أنّ الدولة في المشرق العربي هي التي روجت الثقافة القومية وليس المجتمع المدني، فعبد الناصر اعتمد على جهاز الدولة المصري، كما على شخصيته الكاريزمية لدفع الوعي القومي.



لقد كان لجعيّط مساهمات متنوعة في المسألة القومية العربية توزعت على عدة عناصر: الأمة، القومية، الوحدة العربية ......





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