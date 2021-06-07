اول تعليق سني بشأن محاولة هدم تمثال 'ابو جعفر المنصور'

2021/06/07 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب احمد الجبوري، الاثنين، على محاولات هدم تمثال الخليفة العباسي "ابو جعفر المنصور" في العاصمة بغداد.

وكتب الجبوري في تغريدة على تويتر، اليوم (7 حزيران 2021)، انه "عذرا أبا جعفر المنصور..



لم تعد منصورا ورأسك بات مطلوبا...



مهشما ومكسورا".

واضاف، ان "عصرك الذهبي ببغداد ليس، بشافعا فدماء ابن مسلم لم تجف بقلوبهم دهورا".

وكان مراسل NRT في بغداد قد اعلن في وقت سابق انتشار قوة من مكافحة الشغب قرب تمثال "أبو جعفر المنصور"، بعد دعوات للخروج بمظاهرة لرفعه.

وقال المراسل اليوم، (7 حزيران 2021)، ان "انتشار قوة من مكافحة الشغب قرب تمثال مؤسس بغداد أبو جعفر المنصور بالعاصمة بغداد بعد دعوات بالخروج بمظاهرة لرفع التمثال".

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