القبض على المسؤول الاداري لما يسمى فرقة عين جالوت الإرهابية في نينوى

2021/06/07 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على ما يسمى المسؤول الاداري لفرقة عين جالوت الإرهابية في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ( فرقة عين جالوت ) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة".واضافت، ان "عملية الاعتقال جرت بعد مداهمة منزل الارهابي في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى"، مؤكدا انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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