2021/06/07 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة، وأصيب طفل، مساء الأحد، في هجوم "متعمد" نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تعمّد" دهسهم.. مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تعمّد" دهسهم.. مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).