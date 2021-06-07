2021/06/07 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم / كاف / اليوم الاثنين، أن الحكومة الكاميرونية لم تؤكد حتى الآن قرار إقامة البطولة هناك بسبب بعض الأزمات.وشدد المصدر، في تصريحات لصحيفة الوطن سبورت المصرية، على أن : هناك أزمة بين شركات الرعاية ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، ما تسبب في تأجيل كل شيء بالوقت الحالي، آخرها تأجيل قرعة الأمم الإفريقية.وأكد المصدر، ان : دولتي مصر والمغرب في الصورة من أجل استضافة الحدث الأكبر، خاصة وأنه حتى الآن لم يستطع أحد أن يحدد قدرة الكاميرون على استضافة الحدث خلال العام الجديد، لافتًا إلى أن هناك ترقبا من قبل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، من أجل إقامة البطولة في بلاده.كما أكد المصدر، أن "كاف" رأى بأنه تورط بإقامة بطولة الأمم الجديدة في دولة الكاميرون بسبب عدم وجود الامكانيات الكافية حتى الآن لإقامة البطولة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات طارئة من أجل تحديد الموقف النهائي للبطولة.وتابع أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي في موقف محرج بالوقت الحالي، خاصة وأن قرعة البطولة كان من المفترض أن تكون خلال الشهر الجاري وتم تأجيلها بحجة فيروس كورونا، على الرغم من أن الأيام الماضية شهدت أحداثا في بلاد عديدة يتواجد فيها الفيروس، بل وحضر الجماهير في بعض من البلدان سواء العربية والأوروبية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولتان عربيتان مرشحتان لاقامة نهائيات امم افريقيا بدل الكاميرون) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولتان عربيتان مرشحتان لاقامة نهائيات امم افريقيا بدل الكاميرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).