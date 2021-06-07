متظاهرون في خور الزبير بالبصرة احتجاجا على تردي واقع الكهرباء

2021/06/07 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تظاهر العشرات من أهالي منطقة خور الزبير غربي البصرة " مساء اليوم أمام محطة كهرباء البكر " بسبب تردي تجهيز التيار الكهربائي وازدياد ساعات القطع في منطقتهم ./انتهى

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