القيادة المركزية الاميركية قلقة من خطر محدق في العراق

2021/06/08 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت القيادة المركزية الاميركية، الاثنين، انها قلقة من خطر استعمال الطائرات المسيرة الصغيرة "الدرونز" من قبل فصائل مسلحة في العراق.

وعبر قائد القيادة المركزية الجنرال، كينيث ماكنزي، في تصريح، اليوم (7 حزيران 2021)، "عن قلقه من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة (درونز) في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط".

واضاف ماكنزي، إن "هجمات الجماعات المسلحة هذه تهدف إلى الضغط على القوات الأميركية وإخراجها من البلاد، مشددا على أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسه".

واشار الى ان القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مشيدا بدور القوات العراقية، وتطور قدراتها القتالية.

واوضح، ان "هدف الوجود الأميركي في المنطقة هو ردع سلوك إيران، ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة".

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