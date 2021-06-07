"الناس لا يريدون مغادرة منازلهم".. هاريس تتطرق للهجرة من غواتيمالا

2021/06/08 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خلال زيارة لغواتيمالا أن "الناس بغالبيتهم لا يريدون مغادرة منازلهم" لكنّهم يضطرون لذلك لأنهم "غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية"، داعية سلطات البلاد إلى التعاون لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

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