مخالفة لقانون الانتخابات.. تحالف عزم يوجه دعوة للكاظمي بشأن التنقلات في المؤسسات الحكومية والخدمية

2021/06/08 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف تحالف عزم، الثلاثاء، التنقلات في المؤسسات الحكومية والخدمية، بانها "تصب في صالح تحالفات سياسية".

وقال التحالف في بيان، ان هذه الاجراءات "فيها مخالفة لتعاليم مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات الخاصة بمنع استخدام وتسخير المراكز الوظيفية الحكومية لاغراض انتخابية".

ودعا التحالف، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى "اتخاذ الاجراءات السريعة الواضحة والرادعة لايقاف هذه الظاهرة التي تمس مبادئ تكافؤ الفرص الانتخابية بين القوى السياسية والتي تحولت الى سلعة في البورصة السياسية تؤثر بشكل مباشر وخطير على شفافية التمثيل الشعبي في مجلس النواب القادم".

وحذر التحالف، من "نتائج عدم التعامل مع هذه الظاهرة السلبية بجدية وصرامة لان استمرار هذه الظاهرة يشكل اخلالا واضحا لمبادئ الشفافية وعدالة التمثيل النيابي".

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