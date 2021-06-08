المرجع السيستاني يعزي بوفاة

2021/06/08 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الاثنين، بيان تعزية بوفاة "آية الله شريعتمداري".ادناه نص بيان التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيمإنا لله وإنا إليه راجعونتلقينا ببالغ اﻷسی واﻷسف نبأ رحيل سماحة العالم الرباني آية الله الحاج الشيخ محمد تقي الشريعتمداري (رضوان الله عليه)إنّ فقد سماحته الذي كان من النماذج البارزة للعلم والتقوی في حوزة طهران العلمية وصاحب مكانة عالية في نشر معارف القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) لخسارة كبيرة وضرر جسيم.وإنّنا إذ نعزي مقام بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) والعلماء وطلبة الحوزة وكافة أهالي طهران الشرفاء وذويه الكرام ومحبيه، نسأل الله تبارك وتعالى‌ للفقيد السعيد علوّ الدرجات، ولذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل.



ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيمعلي الحسيني السيستاني

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