السيطرة على حريق قرب مدخل مجمع بسماية

2021/06/08 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق قرب مدخل مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب ان : سبب الحريق وجود مساحة من القصب والاعشاب سرعان ماتمت السيطرة عليه./انتهى3

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