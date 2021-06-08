السيد السيستاني يعزي بوفاة آية الله الشيخ الشريعتمداري

2021/06/08 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، بوفاة اية الله الشيخ محمد تقي الشريعتمداري.وقال السيد السيستاني في بيان التعزية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "تلقينا ببالغ اﻷسی واﻷسف نبأ رحيل سماحة العالم الرباني آية الله الحاج الشيخ محمد تقي الشريعتمداري (رضوان الله عليه)".واضاف: إنّ "فقد سماحته الذي كان من النماذج البارزة للعلم والتقوی في حوزة طهران العلمية وصاحب مكانة عالية في نشر معارف القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) لخسارة كبيرة وضرر جسيم".وتابع: "وإنّنا إذ نعزي مقام بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) والعلماء وطلبة الحوزة وكافة أهالي طهران الشرفاء وذويه الكرام ومحبيه، نسأل الله تبارك وتعالى‌ للفقيد السعيد علوّ الدرجات، ولذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل".

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