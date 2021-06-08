أكثر من 2 مليون دولار بالعملة المشفرة.. وزارة العدل الأميركية تستعيد أموال

2021/06/08 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين أنها استعادت عملة مشفرة بقيمة 2.3 مليون دولار من هجوم برنامج الفدية الذي تعرضت له شركة "كولونيال بايبلاين"، الشهر الماضي، والذي نجم عنه انقطاع لمدة ستة أيام في نظام خطوط الأنابيب النفطية.

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