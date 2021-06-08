2021/06/08 | 00:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة العراقية تكشف أسباب ظهور إنفلونزا الطيور في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/08 | 00:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة العراقية تكشف أسباب ظهور إنفلونزا الطيور في البصرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة العراقية تكشف أسباب ظهور إنفلونزا الطيور في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).