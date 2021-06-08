ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية استعدادا لبطولة أوروبا

2021/06/08 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز المتخب الالماني على ضيفه المنتخب اللاتفي 7-1 ، في مباراة ودية استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم.وبعد أن أصبح مانويل نوير أول حارس ألماني يصل لمئة مباراة دولية، تألق أصحاب الضيافة في كل المراكز منذ البداية واقترب توماس مولر وكاي هافرتس من هز الشباك في أول 90 ثانية.وبعدها تبادل هافرتس الفائز بدوري أبطال أوروبا الكرة مع روبن جوسينس، ليضعها في الشباك مسجلا أول أهدافه الدولية في الدقيقة 19.وأضاف إيلكاي جندوجان ومولر هدفين، لتصبح النتيجة 3-صفر.وسجل الأخير أول أهدافه منذ عودته إلى الفريق الوطني الشهر الماضي بعد غياب دام أكثر من عامين.ولم يواجه منتخب ألمانيا أي مقاومة تذكر ليضيف هافرتس هدفا آخر.ووضع سيرج جنابري أيضا اسمه على لوحة النتائج مع صفارة نهاية الشوط الأول، بعد أن استفاد من تمريرة ماتس هوملز العرضية قبل أن يجعل البديل تيمو فيرنر النتيجة 6-صفر بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني.وسجلت لاتفيا هدفا لحفظ ماء الوجه بواسطة أليكسيس سافيليفيس، قبل أن يكمل ليروي ساني السباعية.وتستهل ألمانيا مشوارها في بطولة أوروبا أمام فرنسا بطلة العالم في ميونيخ في 15 يونيو/حزيران.كما تلعب مع البرتغال بطلة أوروبا والمجر في المجموعة السادسة.المصدر: سبوتنيك

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