بعد اجتماع مع بايدن.. الناتو يؤكد اتحاده في مواجهة روسيا والصين

2021/06/08 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، على ضرورة تعزيز العمل المشترك والارتقاء بكفاءة الحلف في ظل اختلال موازين القوة العالمية، لاسيما مع صعود الصين كقوة مؤثرة.

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